عارف الكعبي لـ"اليمن العربي": الإنتخابات الإيرانية ستفرز برلمان أصولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

قال مدير الهيئة التنفيذية لاستعادة شرعية الأحواز عارف الكعبي، وحفيد آخر حكام الأحواز، إن الإنتخابات البرلمانية ستشهد نهاية الإصلاحيين في إيران فعليًا، نتيجة العقوبات الإقتصادية الخانقة التي فرضتها الولايات المتحدة على النظام الفاشي في طهران.

Advertisements

بالإضافة إلي الإحتجاجات المكثفة في الشارع الإيراني ضد النظام وسياساته في جميع مناطق الجغرافيا الإيرانية، والنقطة الثالثة هي إغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، هذه هي النقاط التي حطت بظلالها على المشهد الإيراني.

وأكد الكعبي لـ"الخليج 365"، أن البرلمان الإيراني القادم سيكون من المحافظين المقربين جدًا من خامنئي، وستقبل المنطقة على مشكلات وتدخلات سافرة في دولنا العربية وأولها الأحواز المحتلة، مشيرًا إلى أن الإنتخابات شكلية ومن سينجح بها هم المحافظين، أو الحرسيين أو المحيطين بخامنئي، الذين يهددون المنطقة برمتها، ولن يوجد أي قوى بالبرلمان تعارض ما يقرره خامنئي أو الحرس الثوري الإيراني.

وأضاف مدير الهيئة التنفيذية لاستعادة شرعية الأحواز، يأن إيران ستشهد برلمانا أصوليًا مقربًا لخامنئي، وهؤلاء لا يؤمنون بحقوق إنسان أو حقوق أقليات أو حتى بالمنظومة الدولية التي تفرض على الجميع عدم التدخل في شئون الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن هذا التيار يؤمن بأنه كلما سالت الدماء وحدثت مذابح فيث المنطقة وفق الفهم الصفوي سيقرب من ظهور المهدي التابع