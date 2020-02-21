- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البنتاجون يكشف عن سلاحه لردع الانتهاكات الروسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أعلن المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، أن الولايات المتحدة لا تعتزم نشر منظومات صواريخ نووية جديدة ذات قوة تدميرية منخفضة.
وقال المتحدث للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا نعتزم نشر منظومات جديدة (أسلحة نووية) ذات قوة منخفضة في أوروبا. وردنا على الانتهاكات الروسية سيكون باستخدام الأنواع العادية من الأسلحة".
ويذكر أنه ورد في وثيقة خاصة بالسياسة النووية، أن الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث توتر بين البلدين.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن الولايات المتحدة ستردع روسيا عن استخدام الأسلحة النووية من خلال تعزيز قدرتها النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة.
هذا وتقل قوة الأسلحة النووية ذات القوة التدميرية المنخفضة عن 20 كيلو طن، لكنها تسبب دمارا كبيرا ايضا، ويذكر أن القنبلة الذرية التي أُلقيت على مدينة هيروشيما اليابانية تقدر قوتها بنفس هذه القوة التدميرية.
كانت هذه تفاصيل خبر البنتاجون يكشف عن سلاحه لردع الانتهاكات الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.