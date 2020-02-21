جوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار فوري في شمال غربي سوريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

صرح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للصحفيين بأن الوضع في إدلب السورية قد يؤدي إلى مواجهة أكثر خطورة وعواقب لا يمكن التنبؤ بها.



وقال إن الوضع على الأرض في سوريا يتفاقم بخطورة متزايدة.

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وفقا للأمين العام، فإن مذكرة سوتشي التي وقعت عليها كلا من روسيا وتركيا لا تعمل. وأضاف "طوال العام، لاحظنا سلسلة من الهجمات من قبل الحكومة السورية على الأرض بدعم من الغارات الجوية الروسية". مشيرا إلى أن الاشتباكات بين القوات السورية وتركيا أدت إلى مقتل الأشخاص.

وقال غوتيريش "إننا نواجه مواجهة أكثر خطورة مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها للغاية".

وأضاف أنه "دعا مرارًا وتكرارًا إلى الوقف الفوري لوقف إطلاق النار في إدلب لوضع حد للكارثة الإنسانية وتجنب التصعيد غير المنضبط".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة من جديد على أن الصراع السوري ليس له حل عسكري، والطريقة الوحيدة هي الحل السياسي.