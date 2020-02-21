"كورونا" تعزو العالم.. إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية

في الوقت الذي حذرت فيه منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن فرصة احتواء تفشى فيروس كورونا الجديد فى العالم تتقلص وإنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.

قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس، غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل

أعلن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، أعلن تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية فى المناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا فى البلاد. وكان قد تم إعلام تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا.

Advertisements

وأعلن بيان من السطات الإيطالية لمنطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الفحوصات أظهرت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا المستجد، حيث جاء فى البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن بذلك تكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان؛ جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وقال دى مايو، "إنه من المخطط أن تقلع طائرة لجلب رعايانا"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل بشأن الرحلة الجوية، مؤكدًا أن بلاده لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدمًا شكره لجميع من يدعمون المواطنين الإيطاليين.