وزير الخارجية العراقي: على الحكومة المقبلة أن تكون انتقالية

أعلن وزير الخارجية العراقي ​هوشيار زيباري​ لقناة "الحدث" أنه على ​الحكومة​ المقبلة أن تكون انتقالية وألا تستمر أكثر من سنة".

وكان تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، قد طالب الخميس،" الشركاء بتقديم بديل عن رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة".