البنتاغون: لا نخطط لنشر صواريخ نووية بأوروبا وسنرد على موسكو بأسلحة عادية

أعلن المتحدث باسم ​البنتاغون​، جوناثان هوفمان، أن "​الولايات المتحدة​ لا تعتزم نشر منظومات ​صواريخ​ نووية جديدة ذات قوة تدميرية منخفضة، والرد على الانتهاكات الروسية سيكون باستخدام الأنواع العادية من الأسلحة".

ويذكر أنه ورد في وثيقة خاصة ب​السياسة​ النووية، أن "الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث توتر بين البلدين".