البنتاغون: لا نخطط لنشر صواريخ نووية بأوروبا وسنرد على موسكو بأسلحة عادية

أعلن المتحدث باسم البنتاغون، جوناثان هوفمان، أن "الولايات المتحدة لا تعتزم نشر منظومات صواريخ نووية جديدة ذات قوة تدميرية منخفضة، والرد على الانتهاكات الروسية سيكون باستخدام الأنواع العادية من الأسلحة".
ويذكر أنه ورد في وثيقة خاصة بالسياسة النووية، أن "الولايات المتحدة ستقوم بتعزيز قدراتها النووية بسبب قلقها من الأسلحة النووية الروسية المتنامية، في خطوة يقول بعض منتقديها إنها قد تزيد من خطر حدوث توتر بين البلدين".
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