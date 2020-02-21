"فارس": التقارير الأولية تشير إلى فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان

أعلنت وكالة أنباء "فارس" الايرانية، أن "التقارير الأولية تشير إلى فوز المحافظين بغالبية مقاعد البرلمان في ​الانتخابات​ الايرانية التي جرت اليوم"، لافتة الى أن "نسبة الاقتراع بلغت 40% حتى ​الساعة​ السادسة مساء".

وبدأت عملية التصويت في الانتخابات البرلمانية في دورتها الـ11، صباح اليوم، في معظم أنحاء ​إيران​، والتي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان (​مجلس الشورى​)، وتمت في ما يقارب 55 ألف مركز اقتراع، أشرف عليها أكثر من مليون مراقب، ويحق لـ57 مليون و918 ألف مواطن إيراني المشاركة في الانتخابات التي يتنافس فيها 7148 مرشحا على 290 مقعدا في البرلمان.