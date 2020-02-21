السلطات الإيطالية: إغلاق مساحات عامة في عشر بلدات إيطالية لمنع انتشار كورونا

قامت السلطات الإيطالية بإغلاق مساحات عامة في عشر بلدات إيطالية تحسباً من انتشار ​فيروس كورونا​. وكان وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، قد أعلن تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية فى المناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا فى البلاد. وكان قد تم إعلام تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا .

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