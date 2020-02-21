السراج التقى السفير الأميركي لدى تركيا وبحث معه مستجدات الوضع بليبيا

أعلن المكتب الاعلامي ل​حكومة​ الوفاق الليبية، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، أن "رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية ​فايز السراج​، التقى السفير الأميركي لدى ​تركيا​ ​ديفيد ساترفيلد​، وبحث معه مستجدات الوضع في ليبيا، وتناول الاجتماع ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510، الذي يعزز نتائج مؤتمر برلين، وينص على جملة من المقررات من بينها وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين".

وكان السراج، التقى يوم أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أشار إلى أن "اللقاء المغلق جرى في مقر الرئيس التركي بقصر دولما باهتشه في ​إسطنبول​، من دون ورود تفاصيل أخرى".