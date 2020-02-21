الخارجية السعودية تعلق سفر المقيمين إلى إيران بسبب الكورونا

أعلنت ​وزارة الخارجية السعودية​ عن "تعليق سفر المقيمين إلى ​إيران​، ومنع دخول المسافرين من غير السعوديين ممن سبق له التواجد في إيران، وذلك بسبب انتشار فيروس الكورونا".

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