شكرا لقرائتكم خبر عن علي باباجان يعلن إطلاق حزبه الجديد فى تركيا 10 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب رئيس الوزراء التركي السابق، علي باباجان، إطلاق حزبه الجديد خلال الأيام الأولى من شهر مارس المقبل، مؤكدًا أن الرئيس التركى السابق عبد الله جول، لن ينضم للاجتماع الترويجى للحزب.

وقالت منصات تركية، إن باباجان حدد موعد إطلاق حزبه الجديد فى 9 أو 10 مارس المقبل، وأن الحزب سوف يحمل رقم 11 بين الأحزاب المشاركة فى البرلمان التركى.

ومن المقرر عقد الاجتماع الترويجى للحزب الجديد بإحدى قاعات الفنادق التى تسع 1000-1500 شخصًا، ولا يتوقع حضور الرئيس التركى السابق عبد الله جول، الذى يدعم باباجان، فعاليات الاجتماع الترويجي للحزب.

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يذكر أن حزب باباجان، يضم اثنين من النواب الأتراك، كما عُرف أن النائب المستقل عن محافظة سامسون التركية، آرهان أوستا، الذى فُصل من حزب الحركة القومية، يعمل مع باباجان، وأنه سينضم للحزب الجديد.

وأدت سياسة الديكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان القائمة على دعم وتمويل الإرهاب والتطرف فى الشرق الأوسط من جانب، وإثارة النزاعات من جانب أخر، إلى حدوث انشقاقات داخل حزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه"أردوغان"، حيث انشق كلا من أحمد داوواد أوغلوا وعلى باباجان من قيادات الحزب.