تعطيل الدراسة في مدن إيطالية بعد تسجيل 16 إصابة بكورونا خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، تعليق المدارس والجامعات، وإلغاء كل الأنشطة التي تطلب يصاحبها تجمعات كبيرة، في المدن الشمالية، التي تفشى فيها فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا اليوم الجمعة إذ أعلن المسؤولون 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس وهي أول حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا، قال مسؤولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين في قطاع الصحة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.