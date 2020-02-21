فيديو.. مباحثات عُمانية أمريكية حول القضايا المشتركة

استعرض سلطان عمان هيثم بن طارق، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة، لدى استقباله وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجانبين بحثا أطر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين مسقط وواشنطن، غادر بعدها بومبيو والوفد المرافق له البلاد، في ختام زيارة استغرقت

يوما واحدا.

وكان في استقبال بومبيو الذي وصل مسقط قادما من السعودية وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي صرح بأن "حكومة السلطنة لا تزال على التواصل مع الولايات المتحدة وإيران على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما"،

حسب وكالة "أسوشيتد برس".

من جانبه، كتب بومبيو في "تويتر"، عن "نيته استخدام الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، الذي فارق الحياة في يناير الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود".

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ووصف بومبيو السلطان الراحل، بأنه كان "زعيما محترما وصديقا لجميع الدول".

وحضر المقابلة وزير الخارجية يوسف بن علوي بن عبد الله وسفيرة الولايات المتحدة لدى مسقط، ييزلي إم تسو.