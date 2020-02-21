شركة أمريكية تطور لقاحًا ضد فيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن شركة "غريفيكس" الأمريكية للهندسة الوراثية أنجزت تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
وأكد جون برايس، المدير التنفيذي للشركة التي تتخذ من مدينة هيوستن في ولاية تكساس مقرا لها، إتمام العمل على تطوير اللقاح هذا الأسبوع،وستبدأ الوكالات الحكومية المختصة في الولايات المتحدة والصين وغيرهما من الدول، اختبار اللقاح على الحيوانات.
وأشار برايس إلى أنه في حال حصلت "غريفيكس" على موافقة الحكومة على استخدام اللقاح، فسيتمتقديمه مجانا للدول الأكثر عرضة لتفشي الفيروس.
وقامت "غريفيكس" بتطوير اللقاح تنفيذا لعقد بقيمة 18.9 مليون دولار وقعته في سبتمبر 2019 مع المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية.
يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 76 ألف شخص. وبلغ عدد الوفيات بسبب الفيروس أكثر من 2200 حالة.
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