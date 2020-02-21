معدلات الشفاء من "كورونا" أكثر من الإصابات الجديدة لأول مرة في ووهان

تجاوز عدد حالات شفاء المصابين بفيروس "كورونا" الجديد، عدد الإصابات المؤكدة الجديدة في مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار الفيروس، وذلك لأول مرة.
وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية الصينية للصحة، مي فنغ، اليوم الجمعة، إن عدد المرضى الصينيين الذين عولجوا حديثا وغادروا المستشفيات في يومواحد، تجاوز أمس الخميس وللمرة الأولى، ألفي شخص.
وأضاف أن معدلات الشفاء في ووهان وأجزاء أخرى من مقاطعة هوبي، وفي مناطق أخرى على مستوى المقاطعة في البلاد واصلت الارتفاع خلال الأسبوع الماضي.
وأكد المتحدث أن السلطات ستعمل على تحسين خطة التشخيص والعلاج ذات الصلة، وتجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في العلاج، وتعزز علاج وإدارة الحالات الخفيفة، وتواصل تحسين معدل الشفاء من الفيروس.
يذكر أن عدد الوفيات بسبب فيروس "كورونا" بلغ أكثر من 2200 حالة، فيما تجاوز عدد المصابين الذين شفوا من الفيروس وغادروا المستشفيات أكثر من 18 ألف شخص.
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