كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخر التطورات وأبرز الحقائق بشأن فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستمر فيروس كورونا المستجد في حصد الأرواح بالعالم، منذ ظهوره لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في شهر ديسمبر الماضي؛ حيث وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس لـ 2248 شخصًا، حتى اليوم الجمعة، وغالبيتهم في الصين.

وأوضحت أحدث البيانات أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع في مختلف أنحاء العالم، اليوم، ليبلغ نحو 77 ألف إصابة، تم تسجيل معظمها في الصين.

*أبرز التطورات بشأن فيروس كورونا:

-تسجيل إصابات في إيطاليا أعلنت منطقة لومبارديا الإيطالية، صباح اليوم، أنه تم اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا، عقب فترة وجيزة من إعلان أول حالة انتقال للعدوى من شخص لآخر داخل البلاد. وقال عضو الحكومة المحلية جوليو جاليرا: إن "زوجة المريض الأول وأحد أصدقائه المقربين أصيبا بالفيروس، وجرى إيداعهما قيد الحجر الصحي". هذا وأصيب أول شخص في إيطاليا بالمرض بعد لقاء مع صديق عاد في الآونة الأخيرة من الصين.

وبعد ذلك أعلنت السلطات الإيطالية، في وقت سابق من مساء اليوم، أن عدد المصابين بفيروس كورونا، قد تضاعف بأكثر من أربعة أضعاف، من جراء ظهور حالات إصابة جديدة في شمال البلاد.

والحالات الجديدة في إيطاليا هي الأولى في البلاد، التي جاءت عن طريق العدوى الثانوية، ووصل العدد الإجمالي إلى 14 حالة حتى الآن.

-تسجيل إصابتان جديدتان بالإمارات أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا، وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني، التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وأكدت على أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع، وفقًاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

-لبنان تسجل أول إصابة بالفيروس أكدت السلطات اللبنانية على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا لامرأة عمرها 45 عاما، وصلت من إيران، وقد تم وضعها في الحجر الصحي بمستشفى في بيروت. وقال وزير الصحة حمد حسن: "إضافة لتلك السيدة، هناك حالتان مشتبه بهما، ونحن نقوم بالإجراءات حسب توصيات منظمة الصحة العالمية واللجنة المختصة".

-فرص الاحتواء تتقلص

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حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا في العالم تتقلص، وأنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.

-4 وفيات في إيران

أعلنت السلطات الصحية الإيرانية وفاة شخصين آخرين بسبب فيروس كورونا، وقالت: إن "حالتي الوفاة كانتا من بين 13 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس في البلاد".

وبعد أن أبلغت السلطات الإيرانية عن وفاة شخصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، فإن عدد القتلى من جراء فيروس كورونا يبلغ أربعة في إيران، وحتى الآن تم تأكيد 18 حالة في إيران، بما في ذلك الحالات الأربع التي توفيت.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية، قول مسؤول بوزارة الصحة: إن "فيروس كورونا انتشر في العديد من المدن الإيرانية".

وقال المسؤول مينو محرز "استنادا إلى التقارير الحالية، بدأ انتشار فيروس كورونا في قم، ومع انتقال الناس وصل إلى عدة مدن في البلاد، منها طهران وبابل وآراكورشت وغيرها، ومن المحتمل أن يكون موجودا في كل مدن إيران".

-إسرائيل تسجل إصابة بالفيروس

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن الاختبارات التي أجريت لامرأة إسرائيلية، كانت من على متن السفينة دايموند برنسيس التي خضعت لحجر صحي بالقرب من طوكيو في اليابان، أكدت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت السلطات الإسرائيلية في بيان: "بعد إجراء الفحوصات في المختبر المركزي بوزارة الصحة على الركاب العائدين من على متن السفينة من اليابان أظهرت النتائج إصابة مؤكدة بالفيروس لإحدى العائدات".

-إنخفاض النفط

انخفضت أسعار النفط، إذ كثفت بيانات ضعيفة من آسيا وزيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الضبابية حيال التوقعات الاقتصادية، في حين بدا منتجون رئيسيون للخام أنهم ليسوا على عجلة من أمرهم لخفض الإنتاج.

-تضرر الاقتصاد الفرنسي

قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير: إن "فيروس كورونا سيكون له تأثير سلبي بواقع 0.1 نقطة على النمو الاقتصادي للبلاد".

وأضاف لو مير: أن هذا التأثير يسلط الضوء على ضرورة أن تقلص فرنسا اعتمادها على الصين، على الأخص في قطاعي السيارات والأدوية.

-انتعاش الاقتصاد الأوروبي

أظهر تقرير أن الأعمال التجارية في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة انتعشت في فبراير من ركود عميق، لا سيما في القطاع الصناعي الكبير في ألمانيا، على الرغم من تبعات فيروس كورونا.