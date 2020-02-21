كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكرملين: بوتين وأردوغان يبحثا أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونطيره التركي رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مساء اليوم الجمعة، وبحثا الوضع في ليبيا، مؤكدين على "أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين".

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين، في هذا الشأن: "تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في يوم الأحد الموافق 19 يناير الماضي".

Advertisements