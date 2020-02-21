عاجل.. إيطاليا تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

سجلت إيطاليا، اليوم الجمعة، 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في شمالي البلاد، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.

كما أعلن وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا، تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية في المناطق، التي ينتشر فيها فيروس كورونا في البلاد.

وصرحت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن وفدًا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت، وتم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس "كورونا"، لافتة إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

يذكر أن قامت السلطات الصينية، يوم 31 ديسمبر الماضي بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على انتشار الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية، وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.

هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم، أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.