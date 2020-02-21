كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يؤكد لنظيره الروسي ضرورة وقف هجمات الجيش السوري بإدلب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الرئاسة التركية، مساء اليوم الجمعة في بيان، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على "ضرورة وقف هجمات الجيش السوري في مدينة إدلب، وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك".

وأضافت الرئاسة في البيان: أن أردوغان أوضح خلال اتصاله مع بوتين أن "الحل في إدلب يكمن في التطبيق الكامل لمذكرة سوتشي"، لافتة إلى أن "الرئيسان قد أكدا التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب"، موضحًا أن "الزعيمان بحثا التطورات في ليبيا".

وقالت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الخميس، إن "دعم تركيا لهجمات المسلحين يهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في سوريا"، معربة عن قلق موسكو البالغ إزاء هذا الدعم للمتشددين من القوات المسلحة التركية".

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وجاء ذلك بعد تعرض الجيش السوري لهجمات من نفذها اللإرهابيون باستخدام كمية كبيرة من المركبات المدرعة على الجيش السوري في منطقة التصعيد في إدلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن "الهجمات مدعومة بنيران مدفعية الجيش التركي، والتي سمحت للإرهابيين باختراق دفاعات الجيش السوري"، موضحة أنه من أجل منع المسلحين من التحرك لعمق الأراضي السورية، وبناءً على طلب القيادة السورية، وجهت القوات الجوية الفضائية الروسية ضربة للإرهابيين، مما سمح للقوات السورية بصد جميع الهجمات بنجاح.

وتعتبر موسكو هذا الحادث انتهاكًا للاتفاقيات الروسية التركية بشأن تحييد المعارضة المسلحة عن الإرهابيين وإنشاء منطقة منزوعة السلاح، ويهدد بالمزيد من تصعيد النزاع في هذا الجزء من الأراضي السورية.