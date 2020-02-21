ماكرون وميركل يبحثان الأزمة السورية مع أردوغان

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل، مساء اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأزمة السورية وتأكيد على ضرورة الحل السياسي في إدلب.

وصرحت الرئاسة التركية، في وقت سابق من مساء اليوم، بأن أردوغان بلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن "التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي، سيعمل على وقف القتال في مدينة إدلب السورية".

وأوضحت الرئاسة: أن "الرئيسان عبرا عن التزامهما بالاتفاقات السابقة بشأن إدلب"، مضيفة "أردوغان دعا بوتين إلى ضرورة السيطرة على تحركات القوات السورية في إدلب".