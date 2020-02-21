كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول صيني يتعهد بـ "النصر الكامل" على كورونا في غضون شهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سفير الصين لدى روسيا إن الفيروس التاجي كورونا" "سيتم القضاء عليه بالكامل الشهر المقبل"، على الرغم من شكوك المسؤولين الأميركيين حول شفافية البلاد في الإبلاغ عن الحالات وتتبعها.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز عن "تشانج هانهوي" قوله لمسؤول البرلمان الروسي إيفان ملنيكوف "يمكننا الفوز بالكامل على هذا الفيروس".

وأضاف: "خارج هوبي، في مناطق أخر، استطعنا الفوز بالفعل هذا الشهر، وفي وسط الوباء، سيتم القضاؤ على المرض الشهر المقبل."

وأكد تشانج أن الحكومة الصينية حققت بالفعل تقدما كبيرا في علاج المرضى في جميع أنحاء البلاد، مضيفًا أنه باستثناء مقاطعة هوبي، حيث نشأ الفيروس، لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات جديدة في غضون 10 أيام.

وقال تشانج في اجتماع مع ميلنيكوف: "اليوم، خرج أكثر من 18000 شخص من المستشفيات، في هوبى، وخاصة في ووهان، يتناقص عدد المصابين".

وتسبب الفيروس في إصابة أكثر من 76000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 2200، معظمهم في الصين.

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وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الجمعة خلال مؤتمر صحفي، تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين.

وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوجود 8 وفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين.

كما أعرب عن قلق المنظمة من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا"، موضحًا أن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.

وأضاف: أن "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لـكورونا لاحتواء الفيروس".

ودعت الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، الأسرة الدولية إلى الضرب بقوة بدون انتظار، ضد الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.