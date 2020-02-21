كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمكن أن ينتشر فيروس "كورونا" من أشخاص ليس لديهم أعراض؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتساءل الخبراء الذين يدرسون تفشي فيروس كورونا ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتشر بدون ظهور أعراض، وهو تطور قد يجعل من الصعب تتبعه واحتواءه.

وكشف تقرير في مجلة "نيوإنجلند" الطبية إلى أن الفيروس قد ينتشر قبل أن يعرف الناس أنهم مرضى.

ووجد التقرير، من باحثين في الصين، أن المريض الذي لا يظهر أي أعراض لديه مستويات مماثلة من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي مثل المرضى الذين يعانون من الأعراض، وأن ارتفاع مستويات الفيروس في إفرازات الجهاز التنفسي قد يجعل الشخص أكثر عدوى.

ويقول خبراء الأمراض المعدية إن التقرير يضيف إلى فهم الفيروس، لكنه لا يحل مسألة الانتشار بدون أعراض.

وبينما كانت هناك تقارير قصصية من الأطباء في الصين حول الانتشار بدون أعراض، يعتقد الخبراء أن الدليل العلمي الصعب لا يزال غير موجود.

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وتسبب الفيروس في إصابة أكثر من 76000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 2200، معظمهم في الصين.