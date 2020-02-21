كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمكن أن ينتشر فيروس "كورونا" من أشخاص ليس لديهم أعراض؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف تقرير في مجلة "نيوإنجلند" الطبية إلى أن الفيروس قد ينتشر قبل أن يعرف الناس أنهم مرضى.
ووجد التقرير، من باحثين في الصين، أن المريض الذي لا يظهر أي أعراض لديه مستويات مماثلة من الفيروس في الجهاز التنفسي العلوي مثل المرضى الذين يعانون من الأعراض، وأن ارتفاع مستويات الفيروس في إفرازات الجهاز التنفسي قد يجعل الشخص أكثر عدوى.
ويقول خبراء الأمراض المعدية إن التقرير يضيف إلى فهم الفيروس، لكنه لا يحل مسألة الانتشار بدون أعراض.
وبينما كانت هناك تقارير قصصية من الأطباء في الصين حول الانتشار بدون أعراض، يعتقد الخبراء أن الدليل العلمي الصعب لا يزال غير موجود.
وتسبب الفيروس في إصابة أكثر من 76000 شخص في جميع أنحاء العالم وقتل ما لا يقل عن 2200، معظمهم في الصين.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم خلال مؤتمر صحفي، تراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" الجديد في الصين.
وأفاد المدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بوجود 8 وفيات بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" خارج حدود الصين.
كما أعرب عن قلق المنظمة من انتشار فيروس كورونا في إيران وكوريا الجنوبية، لافتًا إلى أنه تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن "كورونا"، موضحًا أن المنظمة سترصد احتياجات لبنان وإيران لمواجهة انتشار الفيروس، وتقديم الدعم الفني لهما.
وأضاف: أن "المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لـكورونا لاحتواء الفيروس".
ودعت الصحة العالمية، في وقت سابق من اليوم، الأسرة الدولية إلى الضرب بقوة بدون انتظار، ضد الفيروس الذي أصيب به أكثر من 75 ألف شخص في الصين، و1100 في أماكن أخرى في العالم.