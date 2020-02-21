بوتين وأردوغان عبرا عن التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشأن إدلب

وأوضحت الرئاسة: أن "الرئيسان عبرا عن التزامهما بالاتفاقات السابقة بشأن إدلب"، مضيفة "أردوغان دعا بوتين إلى ضرورة السيطرة على تحركات القوات السورية في إدلب".

وبحسب بيان الرئاسة، فقد أجرى الرئيسان الروسي والتركي اتصالًا هاتفيًا ناقشا من خلاله الوضع الذي تشهده مدينة إدلب السورية، وأكد الرئيسان في الاتصال التزامهما بكافة الاتفاقيات المبرمة حول إدلب السورية، وبحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.

وشدد الرئيس التركي في اتصاله على "أن الحل في إدلب يكمن في تطبيق كامل لمذكرة سوتشي"، وفقاً لوكالة "الأناضول" التركية.