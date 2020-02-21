كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تغير طريقة حساب حالات الإصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ووفقًا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، أعلنت الصين عن 394 حالة مؤكدة جديدة، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية المبلغ عنها خلال أسابيع.
لكن يوم الجمعة، ارتفع عدد الحالات المؤكدة في الصين القارية إلى 889 حالة، وفقًا للجنة الوطنية للصحة في البلاد.
وقالت الصحيفة إنه قد يرجع هذا التذبذب جزئيًا إلى تغيير هذا الأسبوع فيما يُعتبر "بالحالات مؤكدة" في مقاطعة هوبى، مركز التفشي العالمي.
في الأسبوع الماضي، أعلنت مقاطعة هوبى أنها ستحسب الحالات "المشخصة سريريًا" بأعدادها، وهؤلاء كانوا مرضى أظهروا جميع أعراض Covid-19 ولكن إما لم يتمكنوا من إجراء اختبار أو يُعتقد أنهم اختبروا زيفًا سلبيًا.
وقال المسؤولون إن هذه الخطوة تشمل المرضى الذين تم تشخيصهم سريريًا وهب كانت تهدف إلى المساعدة في إزالة الحالات المتراكمة المشتبه فيها في هوبي.
لكن المبادئ التوجيهية للحكومة تغيرت يوم الخميس وتم "استبعاد الحالات المصنفة سريريًا" من حصيلة الحالات المؤكدة.
الآن يجب أن يكون لدى المرضى نتيجة اختبار معملية إيجابية يتم احتسابها في الحساب، وسيتم رصد الحالات الأخرى على أنها "مشتبه بها".