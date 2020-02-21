كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين تغير طريقة حساب حالات الإصابة بفيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أسابيع من بدء أزمة الفيروس التاجي الجديدة في شهر ديسمبر الماضي، لا يزال هناك تشوش واسع النطاق حول العدد الدقيق للحالات المبلغ عنها في الصين وما إذا كان الوباء قد استقر أخيرًا في مركز اندلاعه وهو مقاطعة هوبى.

ووفقًا لموقع "سي إن إن" الأمريكي، أعلنت الصين عن 394 حالة مؤكدة جديدة، وهو أقل عدد من الإصابات اليومية المبلغ عنها خلال أسابيع.