الإمارات تعلن عن إصابتين جديدتين بفيروس “كورونا” الجديد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية اليوم الجمعة تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بمرض فيروس كورونا الجديد المعروف باسم “كوفيد 19”.

وأوضحت الوزارة ان الحالتين لـ”مخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخرا”، وتعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية، وعمره 34 عاما والآخر من بنغلاديش، ويبلغ من العمر 39 عاما و”حالتهما الصحية مستقرة”.

وأكدت أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لـ”ضمان عدم سريان و تفشي المرض وضمانا لسلامة المجتمع”.

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وأشارت الوزارة إلى أنه بالاعلان عن حالتي اليوم، يكون عدد الحالات المكتشفة في الامارات قد وصل 11 حالة تم شفاء 3 منها.

وأكدت أنها تتخذ “الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية” بالبلاد.

يذكر بأن الفيروس الغامض الذي اكتشف لأول مرة في مدينة ووهان الصيينة في أواخر دجنبر الماضي، أودى حتى الآن بحياة ازيد من 2000 شخص وأصاب أزيد من 70 ألف آخرين على مستوى 31 منطقة بوسط الصين.