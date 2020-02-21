الخارجية السويسرية: لا وجود لتمثيل قانوني من البوليساريو في جنيف أو لدى المجلس الفيدرالي

راسلت وزارة الخارجية السويسرية السفارة المغربية في برن من خلال مذكرة أكدت فيها أنه لا يوجد تمثيل رسمي وقانوني لجبهة البوليساريو في الأمم المتحدة في جنيف، أو في المجالس الأممية بالأراضي السويسرية أو المجلس الفيدرالي السويسري.

وأفادت المذكرة بأن الأشخاص الذين يدعون أنهم ممثلين لجبهة البوليساريو في سويسرا، يخضعون للقانون الداخلي السويسري العادي مما يعني أنهم يستفيدون من الحقوق المستمدة من الدستور الاتحادي للدولة السويسرية وبنفس الشروط التي يتمتع بها الأشخاص العاديون على الأراضي السويسرية”، في إشارة إلى عدم توفرهم على الصفة الدبلوماسية والقانونية.

وأكدت الخارجية السويسرية، أنه “لا يوجد أي تمثيل قانوني لجبهة “البوليساريو” في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولا أي تمثيل قانوني بالمجلس الفيدرالي السويسري”.

وجاء صدور المذكرة السويسرية، تزامنا مع عزم المغرب المشاركة في أشغال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، خلال الفترة ما بين 24 فبراير الجاري و20 مارس المقبل.

ودأب نشطاء من جبهة البوليساريو، على الإدعاء بأنهم يتوفرون على ممثل دبلوماسي وممثل قانوني في المجالس الأممية في الأراضي السويسرية، وتُشكل مذكرة الخارجية السويسرية صفعة قوية لجبهة البوليساريو.