بعد اتهامهم بـ”البلطجة”…وهبي يجمع مستشاري حزبه بمجلس العاصمة

بعد سنوات من التعثر في مجلس جماعة الرباط، واتهام حزب العدالة لمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بعرقلة أشغال المجلس وافتعال العنف في دوراته، بدأ الأمين العام الجديد للبام، عبد اللطيف وهبي، لقاءاته الداخلية، باجتماع مع مستشاري حزبه بمجلس العاصمة.

وقال الوقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام عبد اللطيف وهبي، عقد اليوم الجمعة لقاء تشاوريا مع فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة الرباط، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، من أجل “التشاور والتباحث والتنسيق في العديد من القضايا الراهنة، التي تهم ساكنة مدينة الرباط، وكذا الإشكالات المرتبطة بالعمل التمثيلي داخل مجلس المدينة”.

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وهبي تدخل وهبي من أجل تغيير مسار عمل مستشاريه في مجلس العاصمة واضحا، حيث دعاهم في ذات اللقاء إلى التعامل داخل مجلس المدينة “بكامل المسؤولية”، وطالبهم بـ”التشبث بالممارسات الديمقراطية في سموها، والمبنية على الحوار المفتوح، وعلى احترام الرأي والرأي الآخر، واستنفاد كل الطرق القانونية والحضارية”.

وكان حزب العدالة والتنمية بمخلف هيئاته قد وجه انتقادات لمستشاري البام في مجلس العاصمة، متهما إياهم بالبلطجة وعرقلة عمل المجلس، خصوصا أن عددا من دورات المجلس تم تأجيلها، بسبب أعمال عنف وصلت إلى حد تكسير معدات القاعة التي تحتضن الدورة.

وبعد بلاغات مكتوبة وتصريحات مسؤولين محليين، وجه البيجيدي آخر انتقاداته لمستشاري البام بالمعاصمة على لسان أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والذي وصف ما يقوم به مستشاروا حزب الأصالة والمعاصرة بالعاصمة بـ”البلطجة”.