ترامب مستاء من جوائز الأوسكار بسبب فوز "باراسايت"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن استيائه من منح جائزة "أوسكار" لأفضل فيلم لهذا العام، لفيلم "باراسايت" الكوريّ، نظرًا لإنتاجه في كوريا الجنوبيّة، قائلًا: "لدينا ما يكفي من المشاكل التجارية مع كوريا الجنوبية. وعلاوة على ذلك، يقدمون لهم أفضل فيلم في السنة؟".

وانتقد ترامب منح جائزة أوسكار للفيلم الكوريّ في حديثه أمام تجمع انتخابي في كولورادو سبرينغز بولاية كولورادو، قائلًا إن حفل توزيع جوائز الأوسكار في وقت سابق من هذا الشهر كان سيئا.

وأضاف الرئيس الأميركي في حديثه: "ماذا بحق الجحيم؟ نواجه مشاكل بالفعل مع كوريا الجنوبية في مجال التجارة. علاوة على ذلك، يقدمون لهم أفضل فيلم في السنة. هل كان جيدًا؟ لا أعرف".

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فيما ردت شركة نيون، الموزع الأميركي للفيلم المترجم بتغريدةٍ على"نويتر" ردًّا على انتقادات ترامب قائلةً إنّ ذلك "مفهوم. لا يستطيع القراءة".

وأطلق الجمهور صيحات استهجان عندما ذكر ترامب جوائز الأوسكار ثم هتف عندما قال: "هل يمكننا أن نحظى بفيلم مثل (ذهب مع الريح) أو (سانسيت بوليفارد) والكثير من الأفلام الرائعة".

ويروي فيلم "باراسايت" قصة عائلة فقيرة تفرض نفسها على يوميات أسرة غنية ما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الخارجة عن السيطرة.