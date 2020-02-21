نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية بالدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 26) هبوعيل أشكلون (0-0) الوحدة كفر قاسم هبوعيل بيتح تيكفا (0-0) اتحاد أبناء سخنين الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 21) شمشون كفر قاسم (0-0) هبوعيل مرمورق الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 21) أبناء زلفة (1-2) هبوعيل هرتسليا مكابي تسور شالوم (3-1) هبوعيل كفر كنا هبوعيل باقة الغربية (3-0) هبوعيل آسي غلبواع هبوعيل إكسال (3-0) النادي الرياضي الطيرة مكابي طمرة (1-0) عيروني طبرية النادي الرياضي دبورية (2-0) أبناء عرعرة عارة هبوعيل مجدال هعيمك (0-2) هبوعيل كوكب أبو الهيجاء الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 23) هبوعيل كفر قاسم (3-1) بيتار بيتح تيكفا شباب الطيبة (5-1) هبوعيل قلنسوة هبوعيل كريات أونو (2-1) أبناء يافا عيروني بيت دغان (1-0) شمشون أبناء الطيبة هبوعيل كفر برا (1-1) بيتار كفار سابا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 23) عيروني كسيفة (3-0) بيتار يفنة شباب رهط (1-1) هبوعيل غديرا الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 23) شباب طمرة (2-0) مكابي معلوت ترشيحا أبناء طوبا (1-3) أبناء بئر المكسور Advertisements النهضة الناصرة (1-2) بيتار نهريا أبناء نحف (1-2) الأخوة كفر مندا أبناء كابول (0-2) شباب سخنين هبوعيل البعينة (0-2) اتحاد أبناء مجد الكروم الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 23) أخاء إكسال (6-2) اتحاد أبناء جت النادي الرياضي بردس حنا (2-0) أبناء كفر قرع مكابي أم الفحم (1-2) اتحاد أبناء باقة أبناء الرينة (1-0) أبناء مصمص هبوعيل طيرات هكرمل (0-3) أبناء الفريديس الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 20) أبناء دير الأسد (1-1) هبوعيل نهريا أبناء البعنة (1-2) هبوعيل صفد الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 22) شباب اللقية (4-2) هبوعيل سديروت شباب الهواشلة (2-4) مكابي ديمونا هبوعيل ماطيه يهودا (2-8) هبوعيل شقيب السلام مكابي حورة (5-0) مكابي يروحام الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 22) أبناء قلنسوة (1-1) هبوعيل أور عكيفا مكابي عسفيا (1-3) النادي الرياضي طيرات هكرمل الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 22) هبوعيل جلجولية (1-8) بني هرتسليا نادي كرة قدم كفر قاسم (1-8) بني رعنانا النادي الرياضي نتانيا (2-0) أبناء الطيرة شباب الطيرة (1-2) هبوعيل بردسية

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