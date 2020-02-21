3 إصابات بينها حرجة بحادث طرق قرب الجش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 3 أشخاص، بإصابات متفاوتة في حادث طرق وقع قرب الجش، اليوم الجمعة، بينهم شاب تعرّض لإصابة حرجة.
وجاء في التفاصيل أن حادث طرق وقع على شارع رقم "89" قرب الجش، ما أدّى لإصابة ثلاثة أشخاص، وُصِفت جراح اثنين منهم بالطفيفةـ فيما وُصِفت الثالثة بالحرجة.
وقدّم طاقم طبي وصل إلى مكان وقوع الحادث، الإسعافات الأولية للمُصابين، ونقل الشاب الذي يُعاني من الإصابة الحرجة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، فيما تم نقلُ الإصابتين الأُخرييْن إلى مستشفى "زيف" في صفد، لاستكمال تلقّي العلاج.
وعُلم أن الشاب الذي يُعاني من الإصابة الحرجة، يبلغ الـ35 عامًا من عمره، وأن الحادث ذاتيٌ، فيما لم تُعرَف أسباب فقدان الشاب السيطرة على المركبة.
وباشرت الشرطة، بالتحقيق لمعرفة الأسباب التي أدّت لوقوع الحادث.
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