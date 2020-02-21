شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمين العام لمجلس التعاون يدين حادثي إطلاق النار الإرهابيين في مدينة هاناو غربي ألمانيا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 7:53 مساءً, 21 فبراير 2020 م المناطق - واس أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف حادثي إطلاق النار الإرهابيين اللذين وقعا في مدينة هاناو غربي ألمانيا، وأسفرا عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، وترويع الأبرياء.

ودعا معاليه إلى ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي في نبذ العنف والقضاء على الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن الدوليين، معربا عن تعازيه ومواساته لأهالي الضحايا، وتمنياته بالشفاء للمصابين، مؤكدا التضامن مع جمهورية ألمانيا الاتحادية.

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