شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو: مستعدون لتوقيع اتفاق مع طالبان نهاية الشهر والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أن بلاده تستعد للتوقيع على اتفاق مع حركة طالبان في 29 فبراير، أساسه تفاهم تم التوصل إليه لـ"خفض العنف" في أنحاء أفغانستان.

وقال بومبيو في بيان " إنه بناء على تطبيق ناجح لهذا التفاهم، يتوقّع أن يمضي التوقيع على الاتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان قدما نهاية الشهر الجاري".