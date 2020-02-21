شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن أولى حالات الإصابة بكورونا داخل أراضيها قادمة من إيران والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن لبنان أكد اليوم الجمعة أول إصابة بفيروس كورونا ويتابع حالتين أخريين محتملتين بعد التحقق من إصابة امرأة عمرها 45 عاما وصلت من إيران أمس الخميس.

وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن المرأة المصابة نُقلت مباشرة من طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية أمس إلى الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليها أعراض المرض.

وأضاف أنها معزولة في مستشفى رفيق الحريري في بيروت وأن شخصين آخرين كانا على الرحلة القادمة من قم ويشتبه في حملهما للفيروس سينقلان إلى المستشفى للخضوع للحجر الصحي أيضا.

وقال مصدر بمطار رفيق الحريري الدولي إن الطائرة التابعة لشركة ماهان إير وصلت في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء أمس وعلى متنها 125 راكبا.

وقالت السلطات الإيرانية إن انتشار فيروس كورونا في إيران الذي أودى حتى الآن بحياة أربعة أشخاص بدأ في مدينة قم.