شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان تعلن أولى حالات الإصابة بكورونا داخل أراضيها قادمة من إيران والان نبدء بالتفاصيل
وذكر الوزير في مؤتمر صحفي أن المرأة المصابة نُقلت مباشرة من طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية أمس إلى الحجر الصحي بعد أن ظهرت عليها أعراض المرض.
وأضاف أنها معزولة في مستشفى رفيق الحريري في بيروت وأن شخصين آخرين كانا على الرحلة القادمة من قم ويشتبه في حملهما للفيروس سينقلان إلى المستشفى للخضوع للحجر الصحي أيضا.
وقال مصدر بمطار رفيق الحريري الدولي إن الطائرة التابعة لشركة ماهان إير وصلت في حوالي الساعة السابعة والنصف مساء أمس وعلى متنها 125 راكبا.
وقالت السلطات الإيرانية إن انتشار فيروس كورونا في إيران الذي أودى حتى الآن بحياة أربعة أشخاص بدأ في مدينة قم.
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان تعلن أولى حالات الإصابة بكورونا داخل أراضيها قادمة من إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.