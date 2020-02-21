شكرا لقرائتكم خبر عن إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل
قالت الإمارات اليوم الجمعة إنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين على أرضها إلى 11.
وقالت وزارة الصحة في بيان "الحالتان الجديدتان تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاما والآخر من بنجلادش ويبلغ من العمر 39 عاما وحالتهما الصحية مستقرة".
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