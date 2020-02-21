بومبيو يغادر عمان في ختام جولة بأفريقيا والخليج

غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، سلطنة عمان، عقب إجراء مباحثات مع السلطان هيثم بن طارق، وذلك في ختام جولة بأفريقيا والخليج.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بحث بومبيو والسلطان هيثم بن طارق، خلال الزيارة التي استغرقت يومًا واحدًا، أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين.



وتعد زيارة بومبيو الأولى إلى منطقة الشرق الأوسط منذ مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق، مطلع العام الجاري.

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وقبل عمان زار وزير الخارجية الأمريكي السعودية، حيث أجرى مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما زار بومبيو قاعدة الأمير سلطان الجوية، لتسليط الضوء على الشراكة الأمنية طويلة الأمد بين واشنطن والرياض.

وقال في تغريدة على تويتر إن الزيارة تأتي للتأكيد مجدداً على عزم واشنطن على الوقوف إلى جانب السعودية في وجه الاعتداءات الإيرانية.

وأشار إلى أنه بحث مع الملك سلمان بن عبدالعزيز مواجهة سلوك إيران والحاجة للتعاون الإقليمي، وكذلك التعاون في القضايا الإقليمية مثل سوريا واليمن.

وتوجه وزير الخارجية الأمريكي إلى السنغال وأنجولا وإثيوبيا قبل وصوله للخليج.