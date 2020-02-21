عادل الفايدي لـ"العين الإخبارية": حكومة طرابلس تضم إرهابيين

قال الشيخ عادل الفايدي، رئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية-المصرية، إن القبائل الليبية مندهشة من إصرار المجتمع والبعثة الأممية على بقاء الإرهابيين في الحكومة التي تسيطر علي العاصمة الليبية.

وقال الفايدي في حديثه لـ "العين الإخبارية"، إن المجتمع الدولي أدرج بعض أسماء الإرهابيين في طرابلس علي قوائم الإرهاب، وهو يعلم بوجودهم في الحكومة التي تسيطر علي طرابلس، لكنه يطلب منا أن نتعامل معهم ونتفاوض أيضا.

وأضاف أن القبائل بإمكانها أن تضع حل للأزمة الليبية ولكن لن تستطيع بمفردها، دون الحد الأدنى من الإرادة الدولية لإنهاء الأزمة.

وتابع أن ليبيا لديها أصدقاء وشركاء وجيران، وهي عضو في منظمات دولية، موضحا أن القبائل الليبية ترغب في استقرار ليبيا وتريدها دولة قوية موحدة وليست منقسمة.

وأكد أن القبيلة بإمكانها أن تبني دولة لكنه ليس بإمكانها أن تقود دولة، لذا فعلي المجتمع الدولي عدم تجاهل نداءات القبائل الليبية، مشيرا إلي دعم القبائل للجيش الليبي المدعوم من مجلس النواب الليبي.

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وقال الفايدي إن القبائل الليبية لديها مطالب محددة، فإذا استمر المجتمع الدولي والبعثة الأممية في تجاهلها فذلك لا يصب في مصلحة ليبيا.

وشدد أن القبائل الليبية لا ترغب في وجود مرتزقة وإرهاب داخل ليبيا، ولن تقبل بالتعامل معهم، لذا فعلي المجتمع الدولي الا يطالبنا بالتفاوض مع الإرهابيين المتواجدين في حكومة طرابلس.





وتابع أن الليبيين رفضوا منذ البداية اتفاق الصخيرات، لكنه تجاوز ذلك من أجل رغبة الشعب الليبي ألا يكون خارج السرب الدولي، ومع ذلك لم يقدم المجتمع الدولي حل يرضي الليبيين، ولم تقدم البعثة الأممية أي حلول للأزمة الليبية.

وانطلقت الأربعاء الماضي، فعاليات الملتقى الوطني للقبائل الليبية في مدينة ترهونة على حدود العاصمة الليبية، لدعم الجيش الوطني الليبي.

ويعد الملتقى هو الأكبر في تاريخ ليبيا المعاصر، حيث ضم أكثر من ألف من ممثلي القبائل والمكونات الاجتماعية الليبية من عرب وطوارق وتبو وأمازيغ، في مدينة ترهونة.

وأكد كافة ممثلي القبائل الليبية المشاركين في الملتقى العام لمشائخ وأعيان ونخب الدولة الليبية في مدينة ترهونة، رفضهم لتواجد المليشيات الإرهابية، كما أعلنوا أن هذا الملتقى تفويضا قبليا للجيش الليبي بسرعة حسم المعركة والقضاء على الإرهاب.