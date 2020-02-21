أستراليا تصدر مذكرات لاعتقال 42 شخصا لدعمهم داعش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مذكرات اعتقال بحق 42 رجلاً وامرأة سبق أن سافروا إلى سوريا، لدعم تنظيم داعش الإرهابي أو خوض القتال إلى جانبه.

ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا القرار يسري على 19 امرأة أسترالية، محتجزات مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم 47 طفلاً في مخيم الهول المدار من قبل الإدارة الكردية شمال شرقي سوريا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن التحقيقات الجنائية جارية مع جميع الأستراليين المشتبه بالسفر إلى منطقة النزاع في سوريا.

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وأشار إلى أن مذكرات الاعتقال لن يتم تفعيلها إلا في حال عودتهم إلى بلادهم.

وقد تتخذ هذه الخطوة تمهيداً لاستعادة "الداعشيات" المفترضات إلى دولتهن، وسط جدل اجتماعي واسع.

وتصر المنظمات الحقوقية الأسترالية وأسر النساء على أن بعضهن "اضطررن" للسفر إلى سوريا أو تم خداعهن لفعل ذلك، لكن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون حذر من أن بعض هؤلاء النساء "متشددات وقد يشكلن خطراً أمنياً كبيراً" في حال عودتهن.