الارشيف / اخبار العالم

أستراليا تصدر مذكرات لاعتقال 42 شخصا لدعمهم داعش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت الشرطة الفيدرالية الأسترالية مذكرات اعتقال بحق 42 رجلاً وامرأة سبق أن سافروا إلى سوريا، لدعم تنظيم داعش الإرهابي أو خوض القتال إلى جانبه. 

ولم توضح الشرطة ما إذا كان هذا القرار يسري على 19 امرأة أسترالية، محتجزات مع أطفالهن الذين يبلغ عددهم 47 طفلاً في مخيم الهول المدار من قبل الإدارة الكردية شمال شرقي سوريا.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، أكد متحدث باسم الشرطة الأسترالية أن التحقيقات الجنائية جارية مع جميع الأستراليين المشتبه  بالسفر إلى منطقة النزاع في سوريا. 

Advertisements

وأشار إلى أن مذكرات الاعتقال لن يتم تفعيلها إلا في حال عودتهم إلى بلادهم.

وقد تتخذ هذه الخطوة تمهيداً لاستعادة "الداعشيات" المفترضات إلى دولتهن، وسط جدل اجتماعي واسع.

وتصر المنظمات الحقوقية الأسترالية وأسر النساء على أن بعضهن "اضطررن" للسفر إلى سوريا أو تم خداعهن لفعل ذلك، لكن وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون حذر من أن بعض هؤلاء النساء "متشددات وقد يشكلن خطراً أمنياً كبيراً" في حال عودتهن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستراليا تصدر مذكرات لاعتقال 42 شخصا لدعمهم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا