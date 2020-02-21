شمال #إيطاليا يسجل 16 إصابة بفيروس كورونا في يوم واحد

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

تفاقم تفشي فيروس كورونا في شمال إيطاليا اليوم الجمعة إذ أعلن المسؤولون 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة لومبارديا الثرية بينما تم تسجيل حالتين في منطقة فينيتو المجاورة.

وبعد ساعات من الكشف عن إصابة ستة أشخاص بالفيروس وهي أول حالات انتقال للفيروس محليا في إيطاليا، قال مسؤولون إن ثمانية آخرين ثبتت إصابتهم بينهم خمسة من العاملين في قطاع الصحة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن حالتين شٌخصت إصابتهما بالفيروس في فينيتو لكن لم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الحالات.