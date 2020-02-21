اليونسكو تفضح زيف إدعاءات الحزب الحاكم في تركيا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

فضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو"، مزاعم وزيف إدعاءات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بشأن حصول بعض بلدياته على جائزة اليونسكو الدولية للمدينة المثالية.



وقالت اليونسكو خلال حفل لتوزيع الجوائز في باريس، إنها لم تمنح بلديات حزب العدالة والتنمية شيئا، حيث اتضح أن البلديات دفعت آلاف الليرات لشركة التنظيم التي تعمل في نفس عنوان المعهد الذي منح الجوائز.

وكان بعض رؤساء البلديات التابعة للحزب قالوا إنهم حصلوا على ”جوائز من اليونسكو“ بعد حفل أقيم في مبنى قيل إنه تابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ”اليونسكو“ في باريس في 16 من شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وتبين لاحقا، بحسب صحيفة ”بيرغون“ ؛ أن الجوائز تم تقديمها الى البلديات من قبل ”معهد أبحاث المدن“ (Kent Araştırmaları Enstitüsü ) الموجود في حي ”بالجات“ في أنقرة.

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وبعثت اليونسكو برسالة تحذير إلى البلديات التي أعلنت أنها تلقت الجائزة، وطلبت من البلديات عدم استخدام اسمها في الجوائز التي لم تمنحها بنفسها.

وكانت ”شركة أدامور للأبحاث والاستشارات“ (Adamor Araştırma ve Danışmanlık Şirketi) الموجودة في نفس عنوان معهد أبحاث المدن، هي الجهة المنظمة للحفل الذي تم فيه توزيع الجوائز المسماة ”جائزة اليونسكو“ في باريس، وتبين أن الرؤساء الذين ذهبوا إلى باريس لحضور حفل توزيع الجوائز دفعوا مبالغ مختلفة للشركة.

وقال مسؤولون في الشركة إنه ”تم أخذ الأموال فقط من الرؤساء الذين حضروا الحفل لبنود عمل متعددة مثل التنظيم والمشاركة والإعلان، ولم يتم استلام أي أموال من الذين لم يذهبوا إلى باريس“.

وأضافوا أن المراسم تم تنظيمها في مبنى اليونسكو بفضل شركاء المنظمة الدوليين، وتبين أن بلدية عثمان غازي وهي من بين البلديات التي حصلت على الجائزة قد دفعت 106 آلاف ليرة تركية للشركة.

ويشار إلى أن صاحب شركة أدامور للأبحاث والاستشارات يوسف سونار يشغل في الوقت ذاته منصب عضو في مجلس تنظيم معهد أبحاث المدن، الذي نظم حفل توزيع الجوائز.