شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين ضرورة وقف هجمات الجيش السوري في إدلب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة وقف هجمات الجيش السوري في إدلب وإنهاء الأزمة الإنسانية هناك.



وأوضح أردوغان خلال اتصاله مع بوتين أن "الحل في إدلب يكمن في التطبيق الكامل لمذكرة سوتشي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة التركية: أردوغان أكد لبوتين ضرورة وقف هجمات الجيش السوري في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.