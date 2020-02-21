منظمة الصحة العالمية: قد نواجه مشكلة خطيرة إذا لم نسيطر على "كورونا" سريعا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 21 فبراير 2020

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن فرصة احتواء تفشي فيروس كورونا الجديد في العالم تتقلص وإنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.



وردا على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس في إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه "لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس".

غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل". بحسب "رويترز".

وتابع قائلا "هذا التفشي يمكن أن يسير في أي من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أي أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".

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وأعلنت وزارة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن وفدا لها سيتوجه إلى مدينة ووهان الصينية يوم غد السبت.

كما أعلنت الوزارة عن تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنه تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

يذكر أنه سبق وقامت السلطات الصينية يوم 31 ديسمبر بإطلاع منظمة الصحة العالمية، على تفشي الالتهاب الرئوي من أصل غير معروف في مدينة ووهان الواقعة في قلب الأراضي الصينية. وأثبت الخبراء أن عامل المرض هو الفيروس التاجي من نوع إن.سي.إو.في. 2019.

هذا وتجاوز عدد الأشخاص المصابين في الصين الـ75 ألف شخص، 2236 حالة وفاة، أكثر من 18 ألف تم علاجهم. أما خارج البر الرئيسي للصين، تم اكتشاف أكثر من ألف حالة إصابة في 26 دولة.