شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قرقاش: قرار إجلاء الطلاب العرب من الصين إنساني مسؤول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أن قرار الحكومة الإماراتية بإجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية، قرار إنساني مسؤول.



وأضاف "قرقاش" في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"،: "قرار الإمارات اجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشي فيروس كورونا ونقلهم إلى مركز للصحة الوقائية في الدولة قرار إنساني مسؤول، مضيفاً "نعتز بالأيادي البيضاء لقيادة الإمارات ومبادراتها، وفعل الخير ليس بغريب عن أرض الخير".

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