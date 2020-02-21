واشنطن تعلق على طلب أنقرة في نشر منظومة باتريوت بالقرب من الحدود السورية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن المتحدث باسم البنتاجون، أن الولايات المتحدة لم تتخذ قرارا بعد بشأن الطلب التركي بنشر بطاريات باتريوت بالقرب من الحدود السورية.



وقال المتحدث لوكالة "سبوتنيك": "نحن على علم بطلب تركيا نشر صواريخ باتريوت بالقرب من الحدود السورية، لكننا لم نتخذ قرارا بعد. سنواصل المفاوضات مع السلطات التركية حول الوضع المقلق في إدلب".

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