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التحالف: صنعاء أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية الحوثية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صباح أمس صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية. Advertisements وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي إن هذه الصواريخ أطلقت بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية تجاه أراضي المملكة، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية باستخدامها للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمسيرة عن بعد، مؤكدا أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية. ماذا قال متحدث التحالف؟ صنعاء أصبحت مكانا لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ الباليستية من قبل الميليشيات الحوثية

قيادة التحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات الميليشيات الحوثية

سنستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني



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