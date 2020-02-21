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وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة، وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين أمس، إنه من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن، مبينا أن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية.

وفيما يخص الشأن الليبي، قال «مستمرون في دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، وعبرنا عن قلقنا الكبير من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا». ويأتي هذا في وقت استؤنفت المحادثات الليبية العسكرية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، بعد أن عادت حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج عن قرارها بمقاطعتها.

وكانت حكومة الوفاق الليبية انسحبت من المحادثات الثلاثاء الماضي بعد قصف سفينة في ميناء طرابلس، وقال الجيش الليبي في حينه «إنها كانت محملة بأسلحة تركية متوجهة إلى الميليشيات التي تقاتل في طرابلس إلى جانب الوفاق».