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الحكومة اليمنية: الهجمات الصاروخية الحوثية على المملكة تؤكد استمرار تدفق سلاح إيران إلى الانقلابيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - عدن ، الجوف

أدانت الحكومة اليمنية الشرعية الهجمات الصاروخية الحوثية التي حاولت استهداف الأراضي السعودية، والتي أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس التصدي لها، واعتبرت أن تلك الهجمات الصاروخية تؤكد استمرار تدفق الأسلحة من إيران إلى الميليشيات الانقلابية في اليمن.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في سلسلة تغريدات على تويتر «ندين ونستنكر بشدة جريمة الاستهداف الإرهابي الفاشلة التي نفذتها الميليشيات الحوثية بعدد من الصواريخ الباليستية لأراضي المملكة، والتي كانت تهدد حياة المدنيين والمدن الآهلة بالسكان من كافة الجنسيات، بينهم مليونا مغترب يمني في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني»، وأضاف «جريمة الاستهداف الصاروخي تؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للميليشيات الحوثية، ومضي الميليشيات في نهج التصعيد العسكري منذ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتقويض كل جهود التهدئة».

واعتبر أن الميليشيات بهجماتها هذه تثبت إصرارها على العمل كأداة إيرانية لتصفية حسابات طهران وتنفيذ أجندتها التخريبية في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الدوليين. وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، فجر أمس، اعتراض صواريخ باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه مدن سعودية، معتبرا أن صنعاء أصبحت مكانا لتركيب وتجميع وإطلاق تلك الصواريخ.

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وفي السياق أعلنت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، فجر أمس، عن ضبط مواد مهربة تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الميليشيات الحوثية. وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة، في بيان مقتضب، إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين، وضبط خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة، في أوقات سابقة، العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة. يأتي ذلك غداة كشف وزارة الدفاع الأمريكية، عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأمريكية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.

ميدانيا اشتدت حدة المواجهات بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في مختلف جبهات محافظة الجوف، وشنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية، هجوما على مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق البلاد، ما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف الانقلابيين.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، في بيان، أن قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة وتحالف دعم الشرعية تخوض معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية على امتداد جبهات جبل يام والمحزمات ووادي حليف جنوبي غرب الجوف، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات، وأضاف «إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت مجاميع للميليشيات الحوثية في مواقع العقدة، وتمكنت من إعطاب عدد من الآليات».

كما نشر المركز الإعلامي للقوات المسلحة، مقطع فيديو يظهر أطقم الميليشيات الحوثية في مرمى مدفعية الجيش اليمني بجبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.