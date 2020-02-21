دفاع روسيا: مقاتلات "سو 24" دمرت دبابة و6 مدرعات بإدلب

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​ ان "مقاتلات "سو 24" الروسية "دمرت دبابة و6 مدرعات و5 عربات رباعية الدفع تابعة لمسلحين اقتحموا مواقع للجيش السوري في ​محافظة إدلب​ السورية، ولكن الغارات الروسية مكنت قوات ​الجيش السوري​ من صد هجمات للمسلحين في المنطقة بنجاح"، موضحة ان "العصابات الإرهابية نفذت، في 20 شباط، عدداً من الهجمات المكثفة باستخدام أعداد كبيرة من المدرعات على وحدات الجيش العربي السوري باتجاه محور قميناز – النيرب، وأداء المسلحين كان مدعوما بنيران مدفعية ​القوات المسلحة التركية​، ما مكنهم من اختراق دفاع الجيش السوري".

ولفتت الوزارة الى ان "4 عسكريين سوريين أصيبوا بجروح جراء قصف المدفعية التركية، وتم إبلاغ الجانب التركي بأن وسائل السيطرة الموضوعية الروسية رصدت نيران مدفعية من المواقع التركية على وحدات الجيش السوري، وبعد إبلاغ الجانب التركي بهذه المعلومات، توقف إطلاق نيران المدفعية"​​​.

