المالكي: حركة أنصار الله تزيف الحقائق لرفع معنويات جمهورها

أشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في ​اليمن​، العقيد الركن تركي المالكي، الى أن "جماعة "أنصار الله" (​الحوثيين​) يزيفون الحقائق من أجل رفع معنويات أنصارهم، موضحا بأن تكرار الاعتداءات والانتهاكات الحوثية دليل على استمرار تهريب الأسلحة النوعية من ​إيران​".

وأكد المالكي، في حديث لـ قناة "سكاي نيوز عربية"، أن "​الدفاعات السعودية​ تصدت ل​صواريخ​ حوثية من دون أن تؤدي إلى أي أضرار مادية أو بشرية"، معتبرا أن "ميليشيات الحوثي لا تريد حلا سياسيا في اليمن، وهجماتها انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني واستهدافا متعمدا للمدنيين".

ورأى أنه "إذا لم يضع المجتمع الدولي النظام الإيراني والحرس الثوري تحت المسؤولية القانونية، ومخالفة القانون الدولي والقرار 2231، فسيستمر الحوثي في إطلاق صواريخه الباليستية وكذلك الطائرات والقوارب السريعة المفخخة، في تهديد لأمن وسلامة اليمنيين، ودول الجوار وحرية الملاحة والتجارة لعالمية"، مشددا على أن "التحالف العربي سيستمر في تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، من أجل حماية المواطنين والمقيمين من مثل هذه الهجمات الوحشية".