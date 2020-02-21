بومبيو يصل إلى مسقط للقاء سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

وصل وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ بـ"زيارة وجيزة إلى مسقط حيث من المقرر أن يستقبله سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، وكان في استقبال بومبيو وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي أكد بأن "​حكومة​ السلطنة لا تزال على التواصل مع ​الولايات المتحدة​ و​إيران​ على حد سواء وتؤمن في إمكانية إطلاق حوار بينهما".

بدوره أعرب بومبيو، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن "نيته استخدام هذه الزيارة لتقديم تعازيه في وفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد الذي فارق ​الحياة​ في كانون الثاني، الماضي بعد قيادة البلاد على مدى خمسة عقود".