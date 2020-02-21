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رئيس الأركان السعودي بحث مع نظيره الأثيوبي سبل التعاون العسكري

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة ​​ الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، مع نظيره الإثيوبي الجنرال آدم محمد والوفد المرافق له "أوجه التعاون بين ​إثيوبيا​ و​المملكة العربية السعودية​ وبخاصة في المجال الدفاعي، وأهمية تعزيز التعاون ​الأمن​ي والعسكري"، مستعرضان " مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين".

وفي الشهر الماضي، بحث رئيس الأركان الإثيوبي مع نظيره القطري غانم بن شاهين الغانم، العلاقات العسكرية بين البلدين، خلال لقاء جمعهما في العاصمة الإثيوبية ​أديس أبابا​. وناقش الطرفان "العلاقات الثنائية العسكرية بين الجانبين وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

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